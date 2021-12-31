Білоруське громадянство з серпня 2021 року отримали понад 2,3 тис. українців, переважно з Донбасу

Понад 2,3 тис. осіб, які прибули з України, отримали з серпня цього року білоруське громадянство, повідомили в прес-службі президента Білорусі у п'ятницю.

Президент Білорусі Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, підписав 31 грудня указ №515 "Про прийом у громадянство Республіки Білорусь", відповідно до якого у білоруське громадянство прийнято 380 громадян України, поінформували в прес-службі.

Із серпня 2021 р. прийняті в громадянство 1076 українців. Насамперед це особи, котрі прибули з Донецької та Луганської областей. Крім того, за цей період 1 тис. 234 громадянина України отримали білоруське громадянство у спрощеному порядку.