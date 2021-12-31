Події

06:47 31.12.2021

Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

1 хв читати
Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

Президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Володимиром Путіним повідомив про додаткові заходи Вашингтона щодо підтримки України, передає агентство Bloomberg з посиланням на Білий дім.

"Байден виклав Путіну додаткові заходи щодо підтримки України", - наводить Bloomberg слова неназваного представника адміністрації США.

За словами чиновника, Байден у розмові з президентом РФ обговорив як дипломатичну можливість вирішення проблем, так і заходи США зі стримування Москви.

Загалом, як зазначили в Білому домі, розмова лідерів США і РФ була "серйозною і ґрунтовною".

У Вашингтоні напередодні розмови Байдена з Путіним нагадували про готовність допомагати Києву, а також запроваджувати санкції проти РФ у разі її нападу на Україну.

Очікується, що 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників щодо контролю над озброєннями та українською проблемою. Також Росія проведе бесіду з НАТО та з ОБСЄ 12 та 13 січня.

 

 

Теги: #сша #росія #розмова #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 31.12.2021
В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

07:07 31.12.2021
Пік захворюваності на "омікрон" у Сполучених Штатах, ймовірно, припаде на кінець січня

Пік захворюваності на "омікрон" у Сполучених Штатах, ймовірно, припаде на кінець січня

06:56 31.12.2021
Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

06:50 31.12.2021
Байден підтримав ідею двосторонніх контактів США з РФ, роботу Ради Росія-НАТО, контакти РФ з ОБСЄ

Байден підтримав ідею двосторонніх контактів США з РФ, роботу Ради Росія-НАТО, контакти РФ з ОБСЄ

06:44 31.12.2021
Байден нагадав Путіну, що США запровадять проти Росії санкції у разі ескалації уздовж російсько-українського кордону

Байден нагадав Путіну, що США запровадять проти Росії санкції у разі ескалації уздовж російсько-українського кордону

06:17 31.12.2021
Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

Туреччина готова сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною

22:13 30.12.2021
Українці у 2021 році витратили на 42% більше, розраховуючись cashless у терміналах ПриватБанку

Українці у 2021 році витратили на 42% більше, розраховуючись cashless у терміналах ПриватБанку

19:41 30.12.2021
Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

14:10 30.12.2021
Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

12:39 30.12.2021
Путін і Байден обговорять у четвер порядок денний нещодавнього відеосаміту, актуальні питання січневих переговорів про гарантії безпеки

Путін і Байден обговорять у четвер порядок денний нещодавнього відеосаміту, актуальні питання січневих переговорів про гарантії безпеки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

Байден нагадав Путіну, що США запровадять проти Росії санкції у разі ескалації уздовж російсько-українського кордону

РНБО запровадила санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до спорудження та експлуатації Кримського мосту, а також діяльності окупаційної влади Криму

Естонія планує поставити Україні протитанкову зброю та гаубиці

ОСТАННЄ

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 286,5 млн

Конференція ООН із ДНЯЗ переноситься через пандемію COVID-19

За добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

До суду передали справу проти "чорного лісоруба", який зрубав у Гомільшанських лісах 70 дерев

31 грудня: Яке сьогодні свято

Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати військовослужбовцям

У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

Бельгійці продовжують обмінювати бельгійські франки через 20 років після запровадження євро

Офіс генпрокурора активно працює над передачею справи ПриватБанку на 8,3 млрд грн до суду

У Франції поліцейські та жандарми постраждали у сутичці з мігрантами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА