Байден розповів Путіну про додаткові заходи США щодо підтримки України

Президент США Джо Байден у розмові з російським колегою Володимиром Путіним повідомив про додаткові заходи Вашингтона щодо підтримки України, передає агентство Bloomberg з посиланням на Білий дім.

"Байден виклав Путіну додаткові заходи щодо підтримки України", - наводить Bloomberg слова неназваного представника адміністрації США.

За словами чиновника, Байден у розмові з президентом РФ обговорив як дипломатичну можливість вирішення проблем, так і заходи США зі стримування Москви.

Загалом, як зазначили в Білому домі, розмова лідерів США і РФ була "серйозною і ґрунтовною".

У Вашингтоні напередодні розмови Байдена з Путіним нагадували про готовність допомагати Києву, а також запроваджувати санкції проти РФ у разі її нападу на Україну.

Очікується, що 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників щодо контролю над озброєннями та українською проблемою. Також Росія проведе бесіду з НАТО та з ОБСЄ 12 та 13 січня.