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20:56 30.12.2021

Офіс генпрокурора активно працює над передачею справи ПриватБанку на 8,3 млрд грн до суду

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Офіс генпрокурора активно працює над передачею справи ПриватБанку на 8,3 млрд грн до суду

Офіс генерального прокурора України активно працює над тим, щоб передати справу щодо 8,3 млрд грн збитків ПриватБанку (Київ) до суду, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Нині ми активно рухаємося у розслідуванні, щоб передати цю справу до суду", - написала Венедіктова у колонці на сайті "Українська правда" в четвер.

Вона нагадала, що провадження у справі щодо виведення коштів із ПриватБанку перед його націоналізацією розслідували з 2017 року, а в січні 2021-го вона особисто увійшла до групи прокурорів, дала необхідні вказівки та призначила експертизи, які встановили збитки у понад 8,3 млрд грн за двома епізодами злочинної діяльності топ-менеджерів банку.

"І вже в лютому і березні п'ятеро високопосадовців одержали погоджені мною підозри", - додала генпрокурор.

Як повідомлялося, Венедіктова 23 лютого цього року повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йшлося про екс-голову правління банку Олександра Дубілета, екс-першого заступника голови Володимира Яценка та першого заступника голови правління СК "Інгосстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

Колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку Яценка затримали під час спроби покинути Україну, згодом він вийшов під заставу в 52 млн грн. Дубілета з 26 березня 2021 року оголошено в розшук, а 22 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

Бичихіну також у травні було оголошено в розшук.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-ше місце (550,328 млрд грн) серед 71 банку, що діє в країні.

Теги: #огп #приватбанк #суд
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