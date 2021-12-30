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15:41 30.12.2021

ДСНС України пропонує низку додаткових заходів для посилення пожежної безпеки медзакладів

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ДСНС України пропонує низку додаткових заходів для посилення пожежної безпеки медзакладів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій запропонувала низку додаткових комплексних заходів, спрямованих на посилення протипожежної безпеки закладів охорони здоров'я. Про це на виїзній нараді з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої пожежею в Косівській центральній районній лікарні Івано-Франківської області, заявив в.о. глави ДСНС Сергій Крук.

"Ідеться, зокрема, про посилення контролю над експлуатацією медичного обладнання медперсоналом, а також про необхідність перевірити медичне обладнання, використовуване в закладах охорони здоров'я щодо його безпечної експлуатації. Перевірку необхідно провести спільно з облдержадміністраціями, підрозділами охорони праці й організаціями, що встановлюють медичне обладнання", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, запропоновано на період свят збільшити кількість обслуговуючого медичного персоналу та здійснити їхню додаткову підготовку до дій у разі виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій.

Також було запропоновано спрямувати кошти засоби на фінансування заходів для усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Водночас ДСНС проведе додаткові інструктажі з посадовцями закладів охорони здоров'я стосовно дотримання вимог пожежної безпеки та практичного відпрацювання дій підрозділів і чергового персоналу в разі виникнення пожежі.

Як повідомлялося, 28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні Косівської лікарні загинули три людини. Ще троє дістали опіків різного ступеня - від 20 до 80%.

30 грудня на Прикарпатті оголошено днем жалоби.

Теги: #пожежна_безпека #дснс
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