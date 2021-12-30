Путін і Байден обговорять у четвер порядок денний нещодавнього відеосаміту, актуальні питання січневих переговорів про гарантії безпеки

Президенти РФ та США Володимир Путін та Джо Байден під час телефонної розмови у четвер обговорять актуальні питання переговорів про гарантії безпеки, які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном, повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це буде продовження обговорення, яке було розпочато за ВКЗ, і плюс до цього - обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10, 11, 12 (січня) відбуватимуться", - сказав Пєсков журналістам у четвер.

Він наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.