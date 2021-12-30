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12:21 30.12.2021

ПриватБанк нарахував 2 млрд грн на картки "єПідтримка", monobank - 1,8 млрд грн

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ПриватБанк нарахував 2 млрд грн на картки "єПідтримка", monobank - 1,8 млрд грн

Державний ПриватБанк (Київ) оформив 3,85 млн карток у межах проекту "єПідтримка" для виплат "ковідної тисячі" та нарахував на них понад 2 млрд грн, повідомила прес-служба банку агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Водночас співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що станом на 29 грудня monobank виплатив українцям 1,8 млрд грн, з яких 400 млн грн уже витрачено.

Він додав, що банк продовжить виплати "ковідної тисячі" навіть після завершення першої хвилі програми 29 грудня.

Альфа Банк станом на 28 грудня виплатив за програмою 150 млн грн, повідомила прес-служба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, станом на 22 грудня 5,5 млн українців відкрили відповідні картки в банках, 4,5 млн - подали заявки в "Дії", а понад 2,3 млн українців уже отримали виплату 1 тис. грн і витратили понад 200 млн грн.

Як повідомлялося, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк перші приєдналися до програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн вакцинованим громадянам. Зазначалося, що Альфа Банк пропонує новим клієнтам додаткові 100 грн бонусами.

Згідно з ухваленими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який отримав дві вакцини проти COVID-19, зможе одержати 1 тис. грн на спорт, подорожі й відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку було додано ще книги.

Раніше прем'єр заявляв, що вакциновано проти COVID-19 двома дозами понад 12 млн громадян. У трьох регіонах країни понад 50% дорослого населення вакциновано принаймні однією дозою.

Теги: #monobank #єпідтримка #приватбанк
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