В Одесі затримали іноземця, який влаштував стрілянину в більярдному клубі

Одеські поліцейські затримали 45-річного іноземця, який влаштував стрілянину в одному з більярдних клубів Одеси в ніч проти середи, унаслідок якої один місцевий житель загинув, а його товариша було поранено в руку, повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

"В Одесі поліцейські затримали 45-річного громадянина іноземної держави за підозрою в умисному вбивстві та замаху на вбивство… Цієї ночі в більярдному клубі на вулиці Посмітного зловмисник застрелив 65-річного жителя Одеси і поранив у руку його 51-річного знайомого", – йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. "Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу", - наголошують правоохоронці.

Мотиви злочину встановлюватимуть під час досудового розслідування.

Як повідомлялося, у ніч проти середи в більярдному клубі Одеси на вул. Посмітного зловмисник влаштував стрілянину, поранивши двох чоловіків, один з яких загинув, а другого доправили до лікарні.