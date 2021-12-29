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08:52 29.12.2021

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 282,8 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 282,8 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи зросла до 282 млн 840 тис. 785, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 414 тис. 786 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 53 млн 172 тис. 397 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 820 тис. 870.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 808 тис. 886, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 480 тис. 592 осіб.

На третьому місці знаходиться Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн. 259 тис. 270 осіб, з них померло 618 тис. 978.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 696,8. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 522 особи, Індії - 343, Бразилії - 2 тис. 880.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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