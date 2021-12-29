У Франції зареєстровано черговий рекорд заражень коронавірусом - близько 180 тис. за добу

Національна агенція громадської охорони здоров'я Франції оголосила у вівторок увечері, що 179 тис. 807 людей заразилися COVID-19 у країні протягом останніх 24 годин.

Це абсолютний рекорд серед результатів, що фіксувалися за добу від початку пандемії.

Телеканал BFMTV у зв'язку з цими цифрами нагадав, що міністр охорони здоров'я Олів'є Веран минулого тижня заявив, що кількість щоденних заражень коронавірусом досягне в країні 100 тис. наприкінці різдвяно-новорічних свят. Проте останні цифри далеко перевершують цей прогноз, і вже минулої суботи було зареєстровано понад 104 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією за добу.

ЗМІ наводить офіційні дані, згідно з якими коронавірус вражає насамперед невакциноване населення. Статистика показує, що 5,3 млн осіб віком від 12 років ще не отримали жодної дози вакцини, зокрема понад одного мільйона людей старше 65 років.

Водночас наголошується, що успішно проходить кампанія додаткових, бустерних, щеплень. Понад 23 млн. французів отримали третю дозу вакцини, що означає охоплення 88% тих, хто зробив другу ін'єкцію сім місяців тому.