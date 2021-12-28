У Великій Британії зафіксовано черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 129 тис. випадків

У Великій Британії у вівторок медичні служби виявили найвищу з початку пандемії добову кількість захворювань COVID-19 - 129 тис. 471 випадків зараження, повідомляє The Guardian з посиланням на урядову статистику.

Попередній подібний рекорд був зафіксований минулої п'ятниці, він склав понад 122 тис. випадків на добу.

Також за минулу добу зафіксували 18 смертей. Дані можуть бути неповними, зважаючи на знижений рівень тестування у святкові дні, зазначає The Guardian.

При цьому даних щодо Шотландії та Північної Ірландії поки не надходило.

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено понад 12,3 млн випадків зараження COVID-19 та близько 148 тис. смертей від наслідків захворювання.