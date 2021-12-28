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20:11 28.12.2021

У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

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У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

Спроби переведення екс-президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу було здійснено неправильно, вважають у міністерстві закордонних справ України.

"Адвокати не були повідомлені про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі не дозволяє це робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина України з повагою і не допускати дій, що становлять загрозу його життю та здоров'ю" - йдеться в офіційному коментарі МЗС України, оприлюдненому у вівторок.

У ньому наголошується, що українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, а також підтримують постійний діалог із владою Грузії та адвокатами Міхеіла Саакашвілі. "Консул посольства України в Грузії завтра буде допущений до Міхеіла Саакашвілі", - додають у відомстві.

Крім того, у МЗС закликають грузинську сторону дозволити українським лікарям відвідати Саакашвілі з метою його обстеження.

"Продовжуємо працювати над його поверненням в Україну з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - резюмують у міністерстві.

Як повідомлялося, напередодні пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі тимчасово залишиться у військовому шпиталі у Горі.

"Виходячи з великого інтересу громадськості повідомляємо, що 27 грудня, після завершення лікування у військовому шпиталі, Саакашвілі не підкорився вимогам співробітників пенітенціарної служби про переведення до Руставської в'язниці. На емоційному фоні у нього виникли перепади тиску, у зв'язку з чим було схвалено рішення про тимчасове призупинення заходу щодо переведення ув'язненого Саакашвілі", - зазначає пенітенціарна служба.

При цьому повідомляється, що рішення про його переведення до Руставської в'язниці прийнято на підставі ув'язнення медичного персоналу, згідно з яким стан здоров'я Саакашвілі стабільний.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.

 

 

Теги: #мзс #грузія #саакашвілі
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