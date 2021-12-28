Держказначейство встигло виділити гроші на кисневі станції для українських лікарень, їх доправлять до медзакладів на початку 2022 року

Державна казначейська служба встигла перевести гроші за кисневі станції для українських лікарень і вже на початку 2022 року їх буде доставлено до медзакладів, повідомив народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко.

"Кисневим станціям в українських лікарнях – бути! Казначейство встигло зробити перерахунок грошей за кисневі станції. Вони мають бути доставлені до лікарень на початку 2022 року. "Медичні закупівлі України" отримали вигідні ціни та оформили всі необхідні процедури", - написав Гончаренко у Telegram-каналі у вівторок.

Він зазначив, що виділення грошей стало можливим завдяки тому, що Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо виділення коштів із держбюджету.

"Нарешті справа реально зрушила з місця. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 липня ухвалила у першому читанні законопроект №5460 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлю, проектування та встановлення кисневих станцій.

У другому читанні законопроект було ухвалено 4 листопада, вже 5 листопада його було підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Документ передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними установами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори законопроекту зазначають, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров'я установка кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень.

Більше того, установка кисневих станцій є доцільною і там, де вже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень із власного генератора.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями дозволить знизити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.