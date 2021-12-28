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17:34 28.12.2021

Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

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Шмигаль доручив міністерствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив керівникам низки відомств розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації в Україні, а також зробити розрахунки для створення сучасної інфраструктури з реабілітаційної допомоги, повідомляє прес-служба Кабміну.

"В Україні існує нагальна потреба в удосконаленні надання послуг з реабілітації громадян. Сьогоднішня застаріла система не враховує сучасних підходів та рекомендацій із запобігання хворобам - вона орієнтується лише на діагноз, а послуги надаються фрагментарно в різних закладах. Наша ціль - комплексний підхід до надання всіх видів реабілітаційної допомоги, яка буде доступна кожному українцю, який цього потребує", - заявив Шмигаль під час наради щодо реалізації програм із реабілітаційної допомоги у 2022 році у вівторок.

Уточнюється, що у ній взяли участь міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська, радник - уповноважений президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна та представники міністерств.

"Під час наради члени уряду повідомили про кроки, які робить кожне міністерство в напрямку розвитку системи реабілітаційної допомоги. Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська також поінформувала щодо закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", який був підписаний президентом 3 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що зазначений документ запроваджує надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров'я із самого початку захворювання чи травми.

"За підсумками наради прем’єр-міністр дав завдання всім відомствам розробити дорожню карту з розвитку системи реабілітації та зробити розрахунки для створення сучасної інфраструктури з реабілітаційної допомоги, щоб вона стала доступною кожному, хто потребує таку послугу", - зазначають у Кабміні.

Там додають, що глава уряду також дав завдання Міністерству охорони здоров'я та Міністерству соціальної політики підготувати нормативно-правову базу для впровадження закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".

Теги: #шмигаль #реабілітація #допомога
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