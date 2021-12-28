Події

15:35 28.12.2021

В Україні впроваджуються нові позначки у посвідченнях водія з 29 грудня

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В Україні впроваджуються нові позначки у посвідченнях водія з 29 грудня

Нововведення щодо видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами набудуть чинності 29 грудня, повідомляється на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України у вівторок.

"Головним кейсом стали нові позначки у посвідченнях водія. (…) у вигляді коду "78" у графі 12 документа уже зазначатиметься позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. За наявності такої водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою", - йдеться у повідомленні.

У Головному сервісному центрі зазначили, що такі нововведення є кроком до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів.

 

Теги: #посвідчення #мвс #водій
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