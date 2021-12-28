"Укрзалізниця" повідомляє про затримку деяких поїздів через погодні умови

Через погодні умови деякі пасажирські та приміські поїзди курсують із затримкою, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у своєму Telegram-каналі у вівторок уранці.

За даними УЗ, зокрема, через намерзання льоду на пантографах, контактній мережі та стрілках затримуються в дорозі потяги, які відправляються з Києва та курсують у напрямку Півдня та Заходу України та назад. Так, на 47 хвилин затримується поїзд №12 Київ – Новоолексіївка та на більше ніж дві години – поїзд №81 Харків – Новоолексіївка.