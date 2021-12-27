У Франції планують замінити санітарні перепустки "вакцинними" з 15 січня

Уряд Франції розраховує запровадити "вакцинні перепустки" для громадян, від 15 січня, повідомив телеканал RTBF із посиланням на проект закону, представлений у понеділок на Раді міністрів.

Проект передбачає обов'язок пред'являти цю перепустку у ресторанах, барах, на колективних заходах – семінарах чи конференціях, у місцях дозвілля та на міжрегіональному транспорті.

Відповідно до поданого тексту документа особам, які контролюють "вакцинні перепустки", буде дозволено перевіряти документи, що засвідчують особу пред'явників цих перепусток.

Такі перепустки вимагатимуть від відвідувачів закладів охорони здоров'я - як від пацієнтів, так і осіб, що їх супроводжують, окрім екстрених випадків захворювань або травм, медичних протипоказань до вакцинації та ще кількох особливих обставин.

"Вакцинна перепустка" замінить нині чинну "санітарну перепустку", яку можна отримати, зокрема, у разі складання негативного тесту на коронавірус.

Для набуття чинності закону він має бути схвалений парламентом, Державною та Конституційною радою.

Минулої суботи у Франції виявили понад 100 тис. випадків зараження коронавірусом, що стало найвищим показником у країні за весь час пандемії.