26 грудня: Яке сьогодні свято

26 грудня у світі відзначають День подарунків, у Словенії День незалежності та єдності, фестиваль Кванза в США, у православних – Собор Пресвятої Богородиці та День поминання мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста Севастійських, а у католиків – День Святого Сімейства і День Святого Стефана.

День подарунків

День подарунків – свято, яке відзначають наступного дня після Різдва у Великій Британії та у низці країн Британської співдружності націй: Австралії, Новій Зеландії, Канаді.

У наші дні його характерною рисою став величезний розпродаж у магазинах. Саме в День подарунків можна придбати будь-яку річ, яку вподобали, за півціни.

Історія свята почалася зі звичаю дарувати гроші та подарунки людям нижчого соціального становища. Подарунками серед собі подібних обмінювалися напередодні Різдва, а бідні отримували їх в останню чергу. Подарунки дарували в коробках, звідси назва – Boxing Day.

Фестиваль Кванза у США

З 26 грудня до 1 січня щороку, переважно у США, відзначають тиждень афро-американського духовного фестивалю Кванза. Вважається, що це період об'єднання та дружби двох націй.

Вперше тиждень Кванза проходив з 26 грудня 1966 до 1 січня 1967 року.

У святковий тиждень, одразу після Різдва, афроамериканці щовечора збираються за великим столом, запалюють свічки (символ фестивалю) та обговорюють один із Принципів Кванзи, на яких ґрунтується африканська культура. Вони наступні: самовизначення, колективна робота та відповідальність, об'єднана економіка, цілеспрямованість, креативність і віра.

Кванза в перекладі з Суахілі означає "matunda ya kwanza" - перший фрукт врожаю. Іноді назва свята доповнюється ще однією літерою "а" – Кванзаа. Додаткова літера "а", за однією з версій, була додана для співзвучності та надання "гучності" назві.

Церковне свято:

День Святого Сімейства

Кожної останньої неділі грудня, наступної за Різдвом Христовим, католики відзначають День Святого Сімейства. Коли ж святкування Різдва випадає на неділю, побожні католики поминають і шанують Святе Сімейство 30 грудня.

Святим Сімейством заведено вважати Діву Марію з немовлям Ісусом та її чоловіка – Йосипа.

День Святого Стефана

День Святого Стефана святкується католицькою церквою у багатьох європейських країнах 26 грудня, на другий день після Різдва. У низці країн він є державним святом та офіційним вихідним днем.

Перший християнський мученик, архідиякон Стефан, був одним із семи апостолів, обраних апостолом Петром для допомоги жебракам та проповіді християнства. Він прийняв мученицьку смерть (Стефана забили камінням) приблизно 34 року нової ери. Відомо, що одним із його мучителів був Савл, який згодом став апостолом Павлом, світочем і стовпом християнства.

День поминання мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста Севастійських

За православним календарем, 26 грудня, поминають мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія та Ореста Севастійських.

На початку 4 століття, під час царювання у Східній Римській Імперії правителя Діоклетіана, почалися масові гоніння на християн. У цей час у місті Севастія був спійманий, арештований і залишений гнити у підземеллі пресвітер Аравійської Християнської Церкви Авксентій. Щоб добитися зречення від віри, язичники катували його тіло усілякими способами, але пресвітер мав тверду волю і не зламався.

Захоплений подібним подвигом місцевий глава в'язниці на ім'я Євстратій, який також був християнином, але зі страху перед репресіями тримав це в таємниці, за прикладом Оксентія, вирішив відкритися і зізнатися в християнстві.

Як покарання за подібну зухвалість, місцева влада тут же кинула його в вогонь просто перед тюремними воротами. Коли полум'я зникло, Аквентія на тому ж місці стратили через усічення голови.

Селянин Мардарій, який спостерігав за стратами з натовпу, не побоявся прилюдно зізнатися у вірі до Господа і був третім у списку страчених цього дня. Він прийняв мученицьку смерть униз головою.

Його племінник Євген намагався заступитися за дядька. Тоді кат наказав відсікти йому руки і ноги, а потім обезголовити. Простий стражник із тюремної варти Орест, дивлячись на безчинства, що творяться, теж зізнався в дотриманні завітів віри Христової, за що був засмажений на залізній плиті.

Традиції:

У народі цей день називали Відьминими посиденьками, оскільки вважалося, що 26 числа вся чаклунська погань збігалася, щоб сильними завірюхами та хуртовинами закрити від людей сонце.

Люди вірили, що на "Євстратієв день" особливо сильно біснується всяка нечисть. Диявольські посіпаки намагаються стягнути сонце з небосхилу – щоб воно не світило людям, оскільки світло для нечистої сили противне і згубне.

Бісівські виродки дуже люблять лайку, тому суворо заборонялося цього дня лихословити.

Щоб зменшити розгул хуртовини, господині забирали дворові деркачі та віники до будинку. Вважалося, що ними нечисть зганяє завірюху до будинку.

У цей день:

1898 - П'єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій;

1918 - Проголошено відновлення УНР та сформовано уряд держави – Раду Народних Міністрів УНР;

1931 - У Токіо засновано автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan". Першою продукцією компанії були автомобілі та вантажівки, що випускалися під торговою маркою Datsun;

1935 - На Гавайських островах спробували зупинити виверження вулкана авіабомбардуванням;

1946 - У Лас-Вегасі відкрився готель "Фламінго", зведений відомим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня розпочалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу;

2004 - Найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Стався в Індійському океані, на північ від острова Суматра;

2004 - В Україні провели переголосування другого туру, на якому перемогу здобув Віктор Ющенко.

Прикмети:

Яка погода цього дня, таким і січень буде;

Зірки яскраві 26 грудня – до морозів.

Іменини: Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія.