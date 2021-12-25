Макрон назвав запуск космічного телескопа однією з ключових подій в історії освоєння космосу

Виведення в космос орбітального телескопа "Джеймс Веб" (James Webb) стане однією з ключових подій в історії освоєння космосу, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Побачивши так далеко, щоб ми могли подорожувати в часі. Це можливо сьогодні. 25 грудня 2021 року назавжди увійде в історію підкорення космосу. Молодці команди, особливо наші французькі та європейські. Яка гордість! "Давай, Веббе!", - написав Макрон у мікроблогу Тwitter у суботу.

Як повідомлялося, Важка ракета Ariane V у суботу вивела на орбіту найбільший і найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb Space Telescope (JWTS) вартістю $10 млрд для вивчення процесів еволюції Всесвіту.