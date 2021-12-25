Події

12:20 25.12.2021

Сніг і зниження температури очікуються в Україні найближчими днями

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Сніг і зниження температури очікуються в Україні найближчими днями

Найближчої доби в південній і східній частинах України буде хмарно, помірний, удень подекуди значний сніг, мокрий сніг, місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій мінлива хмарність, без опадів, уночі на Закарпатті, Прикарпатті та більшості центральних областей сніг. Температура вночі 10-15° морозу, в центральних областях 4-9° морозу; вдень 3-8° морозу.

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, у південних і східних областях північний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 26 грудня найвища температура вдень була 10,4° в 2015 р., найнижча вночі -22,4° у 1890 р.

У понеділок, 27 грудня, вночі в Криму невеликі опади, вдень у південно-західних областях сніг, мокрий сніг, у Закарпатті з дощем, ожеледиця та налипання мокрого снігу, на решті територій без опадів, температура вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу; в Закарпатті та півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 27 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

28 грудня в Україні сніг, у центральних, східних областях сильний сніг, подекуди хуртовини, температура вночі 7-12° морозу (на сході та північному сході до -15°), вдень 3-8° морозу; в Закарпатті вночі мокрий сніг і дощ, удень без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла; у південних областях уночі помірні, подекуди значні опади, вдень дощі, ожеледиця, налипання мокрого снігу, температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом у східний, 5-10 м/с, вдень 28 грудня у більшості центральних і східних областей місцями пориви 15-20 м/с.

Теги: #погода #прогноз
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