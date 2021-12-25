Події

11:13 25.12.2021

Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки

1 хв читати
Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки

Через падіння дерева на рейки на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, в суботу затримується низка поїздів рахівського напрямку, повідомляє "Укрзалізниця".

Поїзд №55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова; №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин; №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин; №15 Харків – Рахів відбув із затримкою на 43 хвилини з Івано-Франківська.

Наразі пасажирів, котрі прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Укрзалізниця просить вибачення за вимушену затримку й уже працює над відновленням колій.

Теги: #затримка #укрзалізниця #поїзди
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 24.12.2021
Кабмін може сформувати наглядову раду "Укрзалізниці" вже наступного тижня - Кубраков

Кабмін може сформувати наглядову раду "Укрзалізниці" вже наступного тижня - Кубраков

15:04 23.12.2021
Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

Прокуратура Києва підозрює розкрадання 5 млн грн на встановленні новорічної ялинки на залізничному вокзалі

21:25 20.12.2021
ТСК вимагає у Кабміну не продовжувати контракт із головою "Укрзалізниці" за невиконання планів

ТСК вимагає у Кабміну не продовжувати контракт із головою "Укрзалізниці" за невиконання планів

16:12 19.12.2021
У Києві евакуювали вокзал через повідомлення про мінування, посадка пасажирів не переривалася - "Укрзалізниця"

У Києві евакуювали вокзал через повідомлення про мінування, посадка пасажирів не переривалася - "Укрзалізниця"

16:41 17.12.2021
"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових потягів до новорічних свят

"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових потягів до новорічних свят

11:57 17.12.2021
"Укрзалізниця" у 2022 році планує отримати у 6,7 разу більше прибутку - проект фінплану

"Укрзалізниця" у 2022 році планує отримати у 6,7 разу більше прибутку - проект фінплану

16:58 15.12.2021
"Укрзалізниця" запустила чат-бот із продажу квитків в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger

"Укрзалізниця" запустила чат-бот із продажу квитків в Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger

19:13 14.12.2021
Один із двох поїздів Skoda вийде на маршрути до пікових зимових днів 2021 року, другий - у першій половині 2022 року

Один із двох поїздів Skoda вийде на маршрути до пікових зимових днів 2021 року, другий - у першій половині 2022 року

13:45 14.12.2021
"Укрзалізниця" відкрила відновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"

"Укрзалізниця" відкрила відновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"

14:26 13.12.2021
"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Маріуполь-Рахів

"Укрзалізниця" запустила новий поїзд Маріуполь-Рахів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 5276 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 15639 осіб, 268 померли

За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

Зеленський призначив Дмитра Луніна в.о. голови Полтавської ОДА

Зеленський призначив Синєгубова головою Харківської ОДА

Конкурсна комісія з обрання голови САП завершила засідання у п'ятницю, так і не затвердивши переможця конкурсу

ОСТАННЄ

Громадянин Молдови віз до РФ понад 20 підроблених документів України, Великої Британії та країн ЄС

Пожежу в торговельно-складській будівлі в Харкові локалізовано

В Україні за добу виявили 5276 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 15639 осіб, 268 померли

Понад 10 тис. російських військових повертаються до пунктів дислокації після занять у польових умовах у Криму, Ростовській області та на Кубані

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 278,9 млн

Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим

У Києві та області у суботу очікується поривчастий вітер, оголошено І рівень небезпеки

Уночі в Кіровоградській області ліквідовано пожежу в психоневрологічному інтернаті, евакуйовано 131 особу

Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

Молдова дуже стурбована напруженістю між Росією та Україною

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА