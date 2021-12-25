Низка поїздів рахівського напрямку затримується через падіння дерева на рейки

Через падіння дерева на рейки на ділянці Ясіня – Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, в суботу затримується низка поїздів рахівського напрямку, повідомляє "Укрзалізниця".

Поїзд №55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова; №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин; №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин; №15 Харків – Рахів відбув із затримкою на 43 хвилини з Івано-Франківська.

Наразі пасажирів, котрі прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Укрзалізниця просить вибачення за вимушену затримку й уже працює над відновленням колій.