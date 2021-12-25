25 грудня: Яке сьогодні свято

25 грудня західні християни святкують Різдво, а у православних – День пам'яті преподобного Спиридона Триміфунтського та священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського. Також сьогодні відзначають Нардуган, Коляду, День дарування ялинкових святкових куль, День сім'ї у Мозамбіку, День гарбузового пирога у США, День Куайд-і-Азам у Пакистані, День гарного управління в Індії та День Конституції на Тайвані. У Великій Британії - традиційне різдвяне звернення Єлизавети II до народів Співдружності націй та Сполученого королівства.

Різдво

Різдво є великим святом, встановленим на згадку про народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Різдво Христове — одне з найважливіших християнських свят та державне свято у понад 100 країнах світу.

25 грудня Різдво Христове святкують не лише католики, а й православні низки країн світу, лютерани та інші протестантські конфесії.

Перші відомості про святкування християнами Різдва належать до 4 століття. Питання реальної дати народження Ісуса Христа є спірним і неоднозначно вирішеним серед церковних авторів. Можливо, вибір 25 грудня пов'язаний з язичницьким солярним святом "Народження Сонця Непереможного", яке припадало на цей день і яке після ухвалення в Римі християнства наповнилося новим змістом.

Перший у Європі комп'ютер

У Києві 25 грудня розпочалася експлуатація першого радянського комп'ютера. Співробітники лабораторії Лебедєва Інституту математики АН УРСР запустили в експлуатацію Малу електронну лічильну машину.

МЕЛМ виявилася не лише у СРСР першою, а й у континентальній Європі. Її розробку вчені на чолі з С. А. Лебедєвим розпочали ще 1947 року, а вже у листопаді 1950 року запрацював макет МЕЛМ. Перший радянський комп'ютер міг виконувати до 50 операцій на секунду, оперативно запам'ятовуючи максимум 31 число та 63 команди. Робоча частота пристрою становила 5 кГц, а також була спроектована можливість підключення додаткового пристрою на магнітному барабані. На нього можна було записати 5 тис. слів.

У 1952 році Сергій Лебедєв сконструював нову швидкодіючу електричну обчислювальну машину. На той час ця модель стала найефективнішою у світі, адже могла виконувати до 8 тис. операцій на секунду. А в 1953 році було створено і Велику електронну лічильну машину, яка і стала основою для більшості майбутніх українських лампових комп'ютерів першого покоління "Стріла", "Мінськ", "Урал", "Дніпро", "Мир", М-20 та інших.

Церковне свято

Православна церква 25 грудня вшановує пам'ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.

Святий Олександр народився наприкінці II століття у Каппадокії. Наставниками Олександра були великі вчителі християнської церкви пресвітер Пантен та Климент Олександрійський. Також Олександр навчався і дружив з Орігеном, що увійшов в історію як грецький християнський теолог, філософ, учений.

На початку III століття святий Олександр був єпископом у Флавії, Каппадокії. За римського імператора Септимія Севера він був ув'язнений за християнську віру, де пробув три роки.

Пізніше, за згодою сусідніх церков Олександра було обрано співправителем старого патріарха Єрусалимського Наркиса. Протягом 38 років святий Олександр мудро керував Єрусалимською церквою. Відомо також, що святий відрізнявся любов'ю до наук і просвітництва. Тому при церкві він влаштував бібліотеку з книг Святого Письма та творів християнських письменників.

Християнський святий, шанований у лику святителів як чудотворець Спиридон Триміфунтський, народився в 270 році на острові Кіпр. З дитинства він пас овець. Своїм чистим і богоугодним життям наслідував старозавітних праведників. Чуйність і доброзичливість приваблювали багатьох людей. У його будинку знаходили притулок безхатченки, а мандрівники завжди могли розраховувати на відпочинок та їжу. За добрі справи Всевишній наділив його прозорливістю, даром зцілення і здатністю виганяти бісів.

У молоді роки він одружився. У них народилася донька Ірина. Незабаром дружина померла, але Спиридон не зневірився, а ще більше повірив у Бога. Пізніше його обрали першим єпископом Тріміфунта (Кіпр). Коли тривала посуха, завдяки молитві святого пішли дощі і нещастя припинилися.

Спиридон був не лише добрим, а й справедливим стосовно поганих і несумлінних людей. За його молитвою був покараний немилосердний торговець хлібом, а бідні люди позбавлені злиднів і голоду.

За народним календарем 25 грудня - Спиридон-сонцеворот. Днем раніше була найдовша ніч та найкоротший день на рік.

У цей день:

1759 – Фізик Йозеф Адам Браун отримав тверду ртуть;

1896 – У Мілані почала виходити перша соціалістична газета Італії "Avanti!";

1905 - Подавлено Новоросійську республіку;

1917 – В Україні проголошено радянську владу;

1926 – наслідний принц Хірохіто став імператором Японії;

1946 – У СРСР під керівництвом Курчатова запущено перший у Європі ядерний реактор;

1951 – У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину;

1979 – Початок введення радянських військ до Афганістану. Під час перекидання військ біля Кабула розбився військовий Іл-76, загинуло 47 людей - перші жертви Афганської війни;

1989 – Розстріл Ніколає Чаушеску, генсека соціалістичної Румунії;

1991 - Відставка Михайла Горбачова з посади президента СРСР. О 19 годині 35 хвилин Радянський Союз припинив існування;

2010 - Почався аномальний крижаний дощ, який тривав два тижні у середніх широтах Північної півкулі від Європи до США.

Іменини: Ферапонт, Олександр, Авксентій, Мардарій, Спирідон.