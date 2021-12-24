Події

19:29 24.12.2021

У Великій Британії знову встановлено рекорд із захворюваності на COVID-19 - понад 122 тис. випадків за добу

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У Великій Британії знову встановлено рекорд із захворюваності на COVID-19 - понад 122 тис. випадків за добу

У Великій Британії медики за останню добу виявили понад 122,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, повідомляють у п'ятницю британські ЗМІ.

Зазначається, що це найвищий показник у країні з початку пандемії COVID-19. Попереднім рекордом вважався зафіксований напередодні добовий приріст у 119,7 тис. випадків.

При цьому кількість летальних наслідків дещо знизилася. За останні 24 години померло 137 осіб, днем раніше - 147 осіб.

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено понад 11,8 млн випадків зараження вірусом та близько 148 тис. смертей від наслідків захворювання.

У Великій Британії двома дозами вакцини щеплено 82% населення, "бустерну" дозу отримали 55% жителів країни старше 12 років.

 

 

Теги: #британія #коронавірус #рекорд
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