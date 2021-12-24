У Франції рекомендували робити бустерне щеплення проти COVID-19 через три місяці після вакцинації

Верховна комісія у справах охорони здоров'я (HAS) Франції у своєму висновку у п'ятницю рекомендувала скоротити термін між вакцинацією проти COVID-19 та додатковим бустерним щепленням до трьох місяців, повідомили ЗМІ Франції.

Це пов'язано з потужною п'ятою хвилею пандемії коронавірусної інфекції та стрімким поширенням у Франції особливо контагіозного штаму "омікрон", зазначили у французькому незалежному науковому органі охорони здоров'я.

HAS також висловилася за введення бустерного щеплення для підлітків 12-17 років, які мають проблеми зі здоров'ям.

Раніше прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що варіант "омікрон", який поширюється активніше за "дельту", переважатиме в країні з початку 2022 року. З огляду на це Кастекс заборонив проведення концертів і запуск феєрверків увечері 31 грудня.

Французький прем'єр також порадив жителям Франції в період майбутніх різдвяно-новорічних свят не збиратися великими компаніями.

Напередодні західного Різдва, яке відзначають 25 грудня, телеканал BFMTV оголосив, що у четвер у Франції було зареєстровано понад 90 тис. нових випадків зараження коронавірусом за добу, що є абсолютним рекордом у країні з початку пандемії.

Канал зазначив, що нині влада орієнтується більше на збільшення масштабів вакцинації, ніж на нові обмежувальні заходи, і нагадав заклик президента Еммануеля Макрона, що прозвучав напередодні, оберігати один одного від коронавірусної інфекції, зокрема зробити тести на коронавірус, перш ніж зустрічатися з своїми близькими за святковим столом у різдвяний святвечір.