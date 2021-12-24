США вітають заяву ОБСЄ про заходи щодо перемир'я на Донбасі

США вітають заяву контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України щодо намірів підтримувати режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє Держдеп.

"Сполучені Штати вітають учорашню заяву ОБСЄ про тверду рішучість українських урядових військ і сил, що підтримуються Росією, на сході України повністю дотримуватися заходів контролю за перемир'ям від 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні, поширеному Держдепом.

У зовнішньополітичному відомстві США висловили надію, що в результаті "встановиться мир, який утворить дипломатичний простір, необхідний для деескалації регіональної напруженості, та створить позитивну атмосферу для подальшого обговорення".

"Як ясно дали зрозуміти Сполучені Штати, конфлікт на сході України може бути вирішений лише в умовах деескалації, як оголошене вчора припинення вогню", - зазначили в Держдепі.

У повідомленні наголошується, що США готові сприяти виконанню Мінських домовленостей.

"Ми продовжуємо закликати російський уряд виконати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей з відведення сил і озброєнь від лінії зіткнення на сході України, а також відвести сили, які він зосередив уздовж кордонів України, і припинити свою агресивну та загрозливу риторику", - додали в Держдепі США.