Події

14:43 23.12.2021

Реєстр ветеранів війни має запрацювати найближчим часом - Шмигаль

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Реєстр ветеранів війни має запрацювати найближчим часом - Шмигаль

Кабінет Міністрів регламентував наповнення інформацією Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер.

"Готуємося до запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Сьогодні було ухвалено рішення, яке дасть змогу наповнювати реєстр більш комплексною інформацією про послуги ветеранам. Тепер він міститиме дані про використані та можливі пільги кожному ветерану війни й особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

За його словами, наразі відбувається бета-тестування реєстру, і найближчим часом він має запрацювати.

"Це ще один важливий крок у напрямку діджиталізації, який надасть змогу впровадити зручні послуги для українських захисників", - наголосив прем'єр.

 

Теги: #ветерани #реєстр #шмигаль
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