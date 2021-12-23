Франція впритул наблизилася до рекорду з добової захворюваності на COVID-19
У Франції за добу виявили понад 84,2 тис. випадків зараження коронавірусом, повідомляють у середу французькі ЗМІ з посиланням на дані влади.
Це практично рекордний показник добового приросту для країни, що становить майже 87 тис. випадків COVID-19, виявлених у листопаді 2020 року.
Зазначається, що кількість нових випадків за останню добу на 28% вища, ніж у середу минулого тижня.
В результаті зараження коронавірусом за минулу добу померло 170 людей.
Тим часом третю дозу вакцини від коронавірусу у Франції отримали вже 21,2 млн осіб.
У багатьох країнах Європи в останні тижні зростає захворюваність на коронавірус, що пов'язано, зокрема, з штамом "омікрон", що швидко розповсюджується. Низка європейських країн запроваджують обмежувальні заходи.