Події

07:38 23.12.2021

Франція впритул наблизилася до рекорду з добової захворюваності на COVID-19

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Франція впритул наблизилася до рекорду з добової захворюваності на COVID-19

У Франції за добу виявили понад 84,2 тис. випадків зараження коронавірусом, повідомляють у середу французькі ЗМІ з посиланням на дані влади.

Це практично рекордний показник добового приросту для країни, що становить майже 87 тис. випадків COVID-19, виявлених у листопаді 2020 року.

Зазначається, що кількість нових випадків за останню добу на 28% вища, ніж у середу минулого тижня.

В результаті зараження коронавірусом за минулу добу померло 170 людей.

Тим часом третю дозу вакцини від коронавірусу у Франції отримали вже 21,2 млн осіб.

У багатьох країнах Європи в останні тижні зростає захворюваність на коронавірус, що пов'язано, зокрема, з штамом "омікрон", що швидко розповсюджується. Низка європейських країн запроваджують обмежувальні заходи.

 

 

Теги: #статистика #франція #коронавірус
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