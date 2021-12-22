В Іспанії повернуть обов'язкове носіння масок на вулиці

Прем'єр Іспанії Педро Санчес у четвер планує скликати спеціальне засідання Кабміну, щоб ухвалити рішення про відновлення вимог про обов'язкове носіння масок на вулиці для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє газета "Паїс".

Декілька керівників регіонів Іспанії раніше запросили схвалення такого заходу, тому уряд вирішив у прискореному форматі розглянути цей запит, щоб схвалити його до Різдва.

Водночас, Санчес зазначив, що вакцинація залишається найкращим засобом у боротьбі з COVID-19. Він також додав, що необхідно "інтенсифікувати" імунізацію населення у вигляді бустерних доз.

У МОЗ Іспанії повідомили, що у вівторок у країні виявили 49,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом, що стало найвищим приростом з березня 2020 року. До цього рекордом вважалося 44,3 тис. випадків, зафіксованих у січні 2021 року.

За даними іспанського відомства, захворюваність зросла і досягла 695 випадків на 100 тис. осіб.