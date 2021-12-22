Події

20:02 22.12.2021

У Харківській області поліція затримала водія, який збив на смерть людину і втік з місця ДТП

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У Харківській області поліція затримала водія, який збив на смерть людину і втік з місця ДТП

Поліція протягом кількох годин встановила особу та затримала водія, який у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть 31-річного чоловіка біля с.Берестовенька Харківської області та втік з місця події.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, на місці події правоохоронці виявили двірник, який, ймовірно, належав машині, яка вчинила ДТП, а потім у ході оперативно-розшукових заходів встановили особу водія.

"Ним виявився 27-річний громадянин. Відомо, що чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за необережне завдання тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій разом із своїми знайомими на автомобілі повертався додому після застілля. Збивши пішохода, водій залишив місце події. 31-річний потерпілий від травм помер. Правопорушник припаркував автомобіль за власним будинком.

За результатами медичного огляду, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківська_область #дтп
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