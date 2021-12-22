Події

17:42 22.12.2021

Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

1 хв читати
Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

До Львова з Франції у середу, 22 грудня, прибули три нові вертольоти AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт до столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Зокрема, вертольоти оснащені оптико-електронною системою спостереження, що дає змогу вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі.

"Вертольоти також оснащені системою сповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно із системою оптико-електронного спостереження", - наголосили в МВС.

Згідно з українсько-французьким контрактом, прикордонне відомство України має вже сім вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Перші чотири вертольоти прибули до України у січні 2020 року та у листопаді 2021 року.

Загалом у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Держприкордонслужба має отримати 24 нові вертольоти Н125.

Теги: #франція #україна #вертольоти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 22.12.2021
Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

14:30 22.12.2021
Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

12:18 22.12.2021
Це було Parfait! Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів

Це було Parfait! Як минув Тиждень Франції в Україні на прикладі мапи здійснених планів

08:19 22.12.2021
В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

В Україні за добу виявили 6 363 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 19 494 особи, 301 померла

07:12 22.12.2021
Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

Міністр оборони Великої Британії та генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

06:59 22.12.2021
У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

20:57 21.12.2021
Перше в історії SMS-повідомлення пішло з молотка у Франції більш ніж за 100 тис. євро

Перше в історії SMS-повідомлення пішло з молотка у Франції більш ніж за 100 тис. євро

19:42 21.12.2021
Після Нового року в Україні можливе зростання захворюваності на COVID-19 - аналітики

Після Нового року в Україні можливе зростання захворюваності на COVID-19 - аналітики

17:48 21.12.2021
Перша леді представила проект популяризації української книжки у світі

Перша леді представила проект популяризації української книжки у світі

13:37 21.12.2021
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить понад 61% - Стефанішина

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить понад 61% - Стефанішина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

Секретар РНБО: 122 тис. російських військових перебувають у 200 км зоні від кордонів України

Прокурор у суді щодо МН17 вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених

ВАКС заочно заарештував екс-голову ПриватБанку Дубілета

ОСТАННЄ

У Молдові посилять COVID-обмеження напередодні свят: для входу в аеропорт буде потрібен сертифікат

СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

Львівська облрада запропонувала на державному рівні перейменувати РФ на Московію

Лише президент, прем'єр і глава МЗС мають право виступати з офіційними заявами щодо зовнішньої політики України - указ

На Донбасі з початку доби російські найманці не порушували режиму припинення вогню - штаб ООС

Шрі-Ланка планує виплачувати борг перед Іраном за постачання нафти чаєм

Правоохоронці викрили групу наркоторговців, які продавали метадон у Києві та Одесі

Влада Італії готує нові коронавірусні обмеження

Новим послом РФ у Білорусі стане Гризлов - джерело

Понад чверть українців стикалися з відключенням світла з початку опалювального сезону – КМІС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА