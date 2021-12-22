Із Франції до України прилетіли ще три вертольоти для Держприкордонслужби

До Львова з Франції у середу, 22 грудня, прибули три нові вертольоти AIRBUS H125 для Державної прикордонної служби, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Сьогодні три вертольоти прибули до Львова. І якщо дозволятимуть погодні умови, то завтра, 23 грудня, відбудеться їх переліт до столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Зокрема, вертольоти оснащені оптико-електронною системою спостереження, що дає змогу вести моніторинг, зокрема в інфрачервоному режимі.

"Вертольоти також оснащені системою сповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно із системою оптико-електронного спостереження", - наголосили в МВС.

Згідно з українсько-французьким контрактом, прикордонне відомство України має вже сім вертольотів Н125 французької компанії Airbus Helicopter. Перші чотири вертольоти прибули до України у січні 2020 року та у листопаді 2021 року.

Загалом у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Держприкордонслужба має отримати 24 нові вертольоти Н125.