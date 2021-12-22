Влада Італії готує нові коронавірусні обмеження

Уряд Італії готує обмеження, покликані стримати поширення COVID-19, повідомляють у середу європейські ЗМІ з посиланням на прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Очікується, що в четвер у Римі відбудеться зустріч, на якій офіційні особи обговорюватимуть якраз нові обмежувальні заходи, включаючи повернення маскового режиму в громадських місцях. У приміщеннях італійців можуть зобов'язати носити не просто маски, а респіратор FFP2.

Крім того, обговорюватиметься впровадження обов'язкової вакцинації для різних категорій службовців. На сьогодні вакцинація є обов'язковою для працівників охорони здоров'я, вчителів, правоохоронних органів та військовослужбовців.

В Італії за час пандемії зареєстрували понад 5,4 млн випадків зараження коронавірусом, померли 135,9 тис. осіб. Наразі італійська влада, як і влада інших країн Європи, побоюється нової хвилі пандемії, викликаної штамом "омікрон".