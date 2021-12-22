Події

15:14 22.12.2021

Український фільм "Погані дороги" не потрапив до шорт-листа премії "Оскар"

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Український фільм "Погані дороги" не потрапив до шорт-листа премії "Оскар"

Фільм "Погані дороги" режисера Наталки Ворожбит не потрапив до шорт-листа премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Український оскарівський комітет оприлюднив перелік із 15 фільмів із різних країн, які потрапили до шорт-листа премії "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", українська робота "Погані дороги" у ньому відсутня.

Фільм "Погані дороги" є екранізацією однойменної п'єси 2017 року. Згідно із синопсисом, події фільму, що охоплює чотири новели (раніше у прокаті було п'ять новел), відбуваються на дорогах сходу України протягом 2015 року.

Як повідомлялося, у вересні Український оскарівський комітет висунув фільм "Погані дороги" режисера Ворожбит на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. Пізніше цей фільм потрапив до лонг-листа премії.

Номінантів на премію буде оголошено 8 лютого 2022 року, а сама 94-та церемонія вручення нагород премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 27 березня 2022 року.

Теги: #оскар #список
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