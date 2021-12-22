Держдеп США схвалив продаж Литві протитанкових ракетних комплексів

Держдепартамент США схвалив продаж протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin Литві на суму $125 млн, повідомив Пентагон.

Угода передбачає постачання Литві 341 ракети FGM-148F, 30 командних пускових установок, запасних частин, а також здійснення технічної підтримки.

Пентагон заявив, що запланований продаж ПТРК "допоможе Литві на довгостроковій основі зміцнити оборонний потенціал для захисту суверенітету та територіальної цілісності з метою задоволення потреб у сфері національної оборони".

Агентство зі співпраці в оборонній та безпековій сферах американського Міноборони інформувало про плановані поставки Конгрес, однак у повідомленні не зазначається, чи підписано контракт і чи завершено переговори з литовською стороною, повідомляють ЗМІ, які інформували про схвалення угоди Держдепом.