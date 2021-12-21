Події

20:22 21.12.2021

Затриманого в Криму Нарімана Аметова катували струмом, прокуратура АРК кваліфікувала це як військовий злочин

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Затриманого в Криму Нарімана Аметова катували струмом, прокуратура АРК кваліфікувала це як військовий злочин

Громадянин України, кримський активіст Наріман Аметов, затриманий російськими силовиками після обшуків вранці 17 грудня у своєму будинку в м.Старий Крим на окупованому Кримському півострові і згодом відпущений, заявив, що зазнав тортур.

"Перший розряд був болючим, я витерпів і вирішив, що триматимуся, але розумів, що довго не протримаюсь, слідом - другий удар, потім я отримав третій удар, після якого у мене мізки просто попливли, я не контролював нічого. Я прокричав: все, я сяду за апарат, на що мені сказали, що тепер не я це вирішую, і продовжували завдавати ударів (струмом – ІФ). Я думав, що вже звідти не вийду", - розповів Аметов у відеозверненні, опублікованому громадською організацією "Кримська солідарність" у Facebook.

Перед тортурами йому повідомили, що він підозрюється у причетності до підриву газопроводу в с.Перевальне Сімферопольського району та зажадали дати свідчення на поліграфі. Аметов відповів, що не готовий свідчити на поліграфі, оскільки не довіряє цьому апарату. Після тортур його змусили пройти поліграф, який показав, що висунуті йому підозри необґрунтовані, а потім силовики змусили підписати Аметова документ про відсутність претензій до них і відпустили.

Аметов стверджує, що тортури проводилися в підвалі, в якому перебувало п'ятеро людей, один із яких представився Максимом і сказав, що "приїхав до Криму тиснути таких, як ти".

Як повідомляє Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, того ж дня, 17 грудня, було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного позбавлення волі мешканця окупованого півострова (ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України) та порушення недоторканності його житла під час незаконного обшуку, проведеного окупаційними правоохоронцями (ч.2 ст.162 КК). Однак у зв'язку із застосуванням до нього катувань під час його незаконного утримання було розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України).

"Незаконне ув’язнення осіб, застосування до них катувань і нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є військовим злочином", - наголосили у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснюватиметься Головним управлінням СБУ в Криму.

 

 

 

 

 

Теги: #активіст #крим #катування
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