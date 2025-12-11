Трамп після обговорення з європейськими лідерами ситуації щодо України: Ми обговорили Україну досить рішучими словами

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмови з низкою європейських лідерів щодо ситуації в Україні та чекає від них подальших відповідей для руху вперед.

"Лідери Франції, з якими ми розмовляли, і Німеччини, і Великої Британії, — усі вони дуже хороші лідери, дуже хороші мої друзі. І ми обговорили Україну досить рішучими словами. І подивимося, що станеться. Я маю на увазі, що ми чекаємо відповідей, перш ніж рухатися далі", — сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Президент США наголосив, що Вашингтон не здійснює прямих витрат на підтримку України, а постачання озброєнь відбувається через механізми НАТО.

"Ми не витрачаємо жодних грошей в Україні. Ми продаємо, в основному, ракети і все інше НАТО. І НАТО нам платить. А потім вони розподіляють це кому хочуть. Гадаю, здебільшого розподіляють Україні", — зазначив він.

Трамп також підкреслив, що, попри відсутність прямих фінансових витрат, США вкладають значні ресурси часу та зусиль у врегулювання ситуації: "Ми витрачаємо багато часу і багато зусиль. Тому що минулого місяця загинуло 27 000 солдатів. Подумайте про це. 27 000. Це якщо взяти футбольний матч і забрати половину стадіону, то це 27 000", — заявив глава Білого дому.

Джерело: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8?si=ecO8l-8aRi_Pmplg