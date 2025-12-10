ДШВ: Сили оборони відбивають спробу механізованого штурму Покровська

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Окупанти у середу зранку здійснюють спробу механізованого штурму Покровська (Донецька обл.), користуючись несприятливими погодними умовами, повідомляють у 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

"Українські підрозділи – відбивають механізований штурм Покровська. Окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Для штурму росіяни долучили броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста", - йдеться у телеграм-каналі 7 ДШВ.

Повідомляється, що підрозділи швидкого реагування корпусу, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку.

"Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку. 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника", - сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, у штурмі задіяні підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.

Зазначається, що робота зі знищення техніки та особового складу противника наразі триває.

"Оборонна операція Покровської агломерації – триває. До захисту залучаються різні складові Сил оборони – Угруповання Десантно-штурмових військ, штурмові підрозділи, СБС, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції. Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", - резюмували у 7 корпусі.

Як повідомлялось, ворог просунувся біля міста Сіверськ у Бахмутському районі, у Мирнограді та поблизу Покровська у Покровському району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState у Телеграмі станом на 16:00 середи. Згідно з картами проєкту, весь Мирноград та логістичні підходи до нього нині оточені "сірою" зоні.