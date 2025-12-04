Уже семеро постраждалих в Одесі

Уже семеро одеситів постраждали внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників Одеси, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу постраждало 7 осіб", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації.

Служби продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки та надають необхідну допомогу мешканцям.

Як повідомлялося, п'ятеро одеситів постраждали через нічну атаку ворожих безпілотників, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю.