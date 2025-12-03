Інтерфакс-Україна
Події
20:07 03.12.2025

Київ передав бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію допомоги – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5797

Міський голова Києва Віталій Кличко від імені громади столиці передав партію допомоги бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ.

"На найгарячіші напрямки фронту поїхали ще 10 000 FPV-дронів різних типів, 200 безпілотників Mavic, 20 важких бомберів. Та 20 наземних роботизованих комплексів, які дозволяють виконувати бойові та логістичні завдання дистанційно, мінімізуючи ризики для особового складу", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що за 2025 рік бійцям корпусу Київ загалом передав майже 20 000 БпЛА та сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами, яку створили на базі автобуса МАЗ. Від початку року з міського бюджету 3-му корпусу на оснащення Київ виділив 1,3 млрд грн.

Загалом у 2025-му столиця на фронт різним бригадам передала майже 70 000 БпЛА, 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку.

 

Теги: #київ #допомога #фронт

