Інтерфакс-Україна
Події
15:50 02.12.2025

Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Під час офіційного візиту до Дубліну президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі.

"Серед головних тем, які обговорили, – повернення українських дітей, яких викрала Росія, долучення двох університетів Ірландії до Глобальної коаліції українських студій, вступ України у Європейський Союз і можливі кроки та рішення, які допоможуть пришвидшити цей процес", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Крім того, він обговорив із Конноллі співпрацю в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, реабілітацію і соціалізацію українських воїнів, а також будівництво укриттів у школах України.

Зеленський подякував Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни.

