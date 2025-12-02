Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією
Під час офіційного візиту до Дубліну президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі.
"Серед головних тем, які обговорили, – повернення українських дітей, яких викрала Росія, долучення двох університетів Ірландії до Глобальної коаліції українських студій, вступ України у Європейський Союз і можливі кроки та рішення, які допоможуть пришвидшити цей процес", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.
Крім того, він обговорив із Конноллі співпрацю в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, реабілітацію і соціалізацію українських воїнів, а також будівництво укриттів у школах України.
Зеленський подякував Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни.