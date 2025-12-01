Інтерфакс-Україна
14:25 01.12.2025

Путін може вплинути на позиції Віткоффа та Кушніра під час переговорів у Москві – ЗМІ

Візит спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера до Москви на тлі корупційного скандалу в Україні ставить під сумнів дотримання інтересів останньої у переговорах з Росією та викликає занепокоєння у партнерів, пише у понеділок британська The Times.

"Українці тепер побоюються, що Віткофф і Кушнер можуть піддатися подальшому впливу аргументів Путіна, коли вони зустрінуться за закритими дверима цього тижня", - йдеться у статті.

Як зазначає видання, нещодавній корупційний скандал "завдав би шкоди Україні навіть у найкращі часи" та привів до відставки "найвідданішого радника Зеленського" – колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, який був призначений главою української делегації на переговорах із держсекретарем США Рубіо, Віткоффом та Кушніром.

"Путін вже скористався скандалом як доказом того, про що він говорив весь час, — що Києвом керують корумповані нацисти, які обманюють американських платників податків на мільярди доларів. Він звинуватив Зеленського в "злодійському керівництві". У неділю Трамп заявив, що "ситуація з корупцією" "не сприяє", додавши: "Україна має деякі складні проблеми", - пише газета.

Втім, репутація Віткоффа як чесного посередника "вже зараз поставлена під сумнів".

"Минулого тижня оприлюднена стенограма розмови Віткоффа з Юрієм Ушаковим, помічником Кремля, підкріпила думку про те, що нью-йоркський девелопер став надто прихильним до вимог Росії… Віткофф, який до приходу в Білий дім не мав дипломатичного досвіду, цього року вшосте відвідує Росію, але жодного разу не був в Україні. Цього разу його супроводжуватиме Кушнер, людина, чиї ділові операції в Перській затоці, включаючи інвестицію в розмірі $2 млрд у його приватну інвестиційну компанію з боку суверенного фонду Саудівської Аравії, допомогли згладити шлях до укладення мирної угоди в Газі", - зазначається у статті.

Припускається що союзники Києва побоюються, що в Москві Путін запропонує обом чоловікам подібні бізнес-угоди, що призведе до менш вигідного для України мирного договору. Віткофф вже відкрито висловив своє бажання, щоб США розширили торговельні відносини з Росією.

У 28-пунктному мирному плані, узгодженому Віткоффом і Кушнером у жовтні, було положення, яке здавалося надзвичайно вигідним для американських корпоративних інтересів. Угода передбачала інвестування $2 млрд доларів заморожених російських активів у відновлення України, але при цьому США отримували 50% прибутку. Решта конфіскованих російських грошей мала бути вкладена у спільний американо-російський інвестиційний фонд, про цілі якого мало що відомо.

Після протестів українців проти надмірних вимог Росії план був скорочений до 19 пунктів, і Рубіо, який має більш традиційні неоконсервативні погляди, ніж Віткофф і Кушнер, зумів повернути собі певний контроль над переговорами. Втім, до Москви вирушають Віткофф і Кушнер, чиї особисті бізнес-інтереси на Близькому Сході не вписувалися в їхню дипломатичну діяльність під час переговорів щодо мирної угоди в Газі.

"Навряд чи Путін дозволить їм піти з порожніми руками", - зазначають у статті.

