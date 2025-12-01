Каллас вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для мирних переговорів

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Поточний тиждень може стати вирішальним для перебігу перемовин про встановлення миру в Україні, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони, передає "Європейська правда".

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я буду розмовляти про це з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України", – заявила Каллас.

Відзначається, що міністр оборони України Денис Шмигаль буде особисто присутній на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, коли буде обговорюватися питання допомоги Україні.

"У нас є дві широкі теми. Перша – як надалі підтримувати Україну, а друга стосується нашої власної оборонної готовності та оборонних спроможностей, які ми маємо нарощувати", – розповіла Каллас і додала, що наразі "зрозуміло, що Росія не бажає миру, і тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готовою постояти за себе в цей дуже і дуже важкий час".

"Я вірю, що українці постоять за себе", – наголосила вона.