Інтерфакс-Україна
Події
12:10 01.12.2025

Каллас вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для мирних переговорів

1 хв читати
Каллас вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для мирних переговорів
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Поточний тиждень може стати вирішальним для перебігу перемовин про встановлення миру в Україні, заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони, передає "Європейська правда".

"Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Учора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів, але сьогодні я буду розмовляти про це з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України", – заявила Каллас.

Відзначається, що міністр оборони України Денис Шмигаль буде особисто присутній на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, коли буде обговорюватися питання допомоги Україні.

"У нас є дві широкі теми. Перша – як надалі підтримувати Україну, а друга стосується нашої власної оборонної готовності та оборонних спроможностей, які ми маємо нарощувати", – розповіла Каллас і додала, що наразі "зрозуміло, що Росія не бажає миру, і тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готовою постояти за себе в цей дуже і дуже важкий час".

"Я вірю, що українці постоять за себе", – наголосила вона.

Теги: #переговори #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 01.12.2025
Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

22:58 30.11.2025
Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

22:32 30.11.2025
Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

17:51 30.11.2025
Рубіо на початку переговорів: Україна буде "суверенною, незалежною і процвітаючою"

Рубіо на початку переговорів: Україна буде "суверенною, незалежною і процвітаючою"

17:40 30.11.2025
Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

19:11 29.11.2025
Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

15:19 29.11.2025
Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

13:05 29.11.2025
Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

23:07 28.11.2025
Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

12:32 27.11.2025
Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

ВАЖЛИВЕ

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

У зустрічі делегацій США та України у Маямі перерва, очікується продовження - ЗМІ

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 15 – ОВА

В Україні в найближчу добу невеликі дощі, вночі та вранці туман

Президент Польщі різко висловився щодо політики у відносинах з РФ – речник

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

Мінветеранів: 100 ветеранських бізнесів отримають гранти до 1,5 млн грн від Ветеранського фонду

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

Зеленський з президентом Фінляндії скоординували зусилля по переговорах із європейськими партнерами

Петиція про демонтаж всіх засклених балконів та кондиціонерів з історичних фасадів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА