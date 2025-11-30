Інтерфакс-Україна
Події
22:32 30.11.2025

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

Голови американської та української делегацій державний секретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров на спільному підході до журналістів позитивно оцінили результати чергового раунду переговорів, який відбувся у Маямі у неділю та разом з перервою тривав більше чотирьох годин.

"Попереду ще багато роботи, але сьогодні знову була дуже продуктивна та корисна сесія, де, я думаю, було досягнуто додаткового прогресу", – сказав Рубіо.

"У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Тож на даний момент ця зустріч була продуктивною та успішною", – зазначив Умєров.

Держсекретар США наголосив, що продовжує бути реалістом щодо того, наскільки це складно, але оптимістичним, особливо враховуючи той факт, що є спільне бачення того, що справа не лише в припиненні війни, що дуже важливо, але й в забезпеченні майбутнього України.

"Це делікатна, складна справа, тут багато рухомих частин, і, очевидно, тут задіяна ще одна сторона, яка повинна буде бути частиною рівняння, і це продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Віткофф (спецпредставник президента США Дональда Трампа) поїде до Москви. Хоча ми також у різному ступені контактували з російською стороною, … ми також досить добре розуміємо їхню точку зору", – зазначив Рубіо.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EpXjRXpSkT8

Теги: #переговори #сша

