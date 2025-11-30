Інтерфакс-Україна
16:02 30.11.2025

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів

Очолювана секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим делегація прибула на переговори до Маямі, штат Флорида, США, повідомив член делегації перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Доброго ранку, Маямі! Небо чітко показує, що тут погода є практично непередбачуваною... Як сказав би синоптик, прогнозування погоди є складним завданням, оскільки атмосфера є хаотичною системою, в якій невеликі зміни можуть призвести до значних наслідків...", - написав він у соцмережі Х у неділю.

Теги: #делегація_україни #сша

