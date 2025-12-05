Інтерфакс-Україна
Події
16:36 05.12.2025

Делегації України та США проведуть зустріч у пʼятницю – джерело

1 хв читати
Делегації України та США проведуть зустріч у пʼятницю – джерело

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, глава української делегації Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов проведуть у п’ятницю, 5 грудня, ще одну зустріч з представниками США у Маямі (Флорида).

Відповідну інформацію підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, у пʼятницю заплановані перемовини українськоі делегації зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером для обговорення мирних зусиль. Як і 4 грудня, зустріч має відбутися у Маямі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, і наголосив, що українська сторона буде "працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", а також – що є повне усвідомлення, що "для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів".

Українська делегація почала зустрічі у четвер.

Теги: #делегація_україни #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 05.12.2025
Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

16:14 05.12.2025
США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

12:02 05.12.2025
США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

США закликали ЄС не погоджувати виділення Україні "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ – ЗМІ

23:24 04.12.2025
Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

Заправкам "Лукойлу" за межами Росії продовжили до квітня ліцензію на функціонування без санкцій

12:50 02.12.2025
Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

17:19 30.11.2025
Українська делегація прибула до місця зустрічі з делегацією Сполучених Штатів

Українська делегація прибула до місця зустрічі з делегацією Сполучених Штатів

16:02 30.11.2025
Українська делегація прибула до Сполучених Штатів

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів

15:19 29.11.2025
Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

13:10 29.11.2025
Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

13:05 29.11.2025
Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

ОСТАННЄ

Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

Сибіга офіційно відкрив Генконсульство України в словацькому Пряшеві

Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

У 10 ОГШБ заявили про ймовірну страту росіянами полоненого вояка бригади у с. Свято-Покровське

Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА