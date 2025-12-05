Делегації України та США проведуть зустріч у пʼятницю – джерело

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, глава української делегації Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов проведуть у п’ятницю, 5 грудня, ще одну зустріч з представниками США у Маямі (Флорида).

Відповідну інформацію підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

За словами співрозмовника, у пʼятницю заплановані перемовини українськоі делегації зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером для обговорення мирних зусиль. Як і 4 грудня, зустріч має відбутися у Маямі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій, і наголосив, що українська сторона буде "працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був достойний мир", а також – що є повне усвідомлення, що "для цього і зараз потрібна, і буде потрібна підтримка партнерів".

Українська делегація почала зустрічі у четвер.