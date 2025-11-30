Українська делегація прибула до місця зустрічі з делегацією Сполучених Штатів

Українська делегація, очолювана секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим, прибула до місця проведення переговорів із делегацією США, яку очолює державний секретар Марко Рубіо.

Про це у неділю у соцмережі Х повідомив журналіст Алекс Рауфоглу (Alex Raufoglu), опублікувавши відповідне відео з місця події.

Як повідомляється, зустріч відбудеться у гольф-клубі Стівена Віткоффа, який також братиме участь у переговорах.