Інтерфакс-Україна
Події
17:19 30.11.2025

Українська делегація прибула до місця зустрічі з делегацією Сполучених Штатів

1 хв читати

Українська делегація, очолювана секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим, прибула до місця проведення переговорів із делегацією США, яку очолює державний секретар Марко Рубіо.

Про це у неділю у соцмережі Х повідомив журналіст Алекс Рауфоглу (Alex Raufoglu), опублікувавши відповідне відео з місця події.

Як повідомляється, зустріч відбудеться у гольф-клубі Стівена Віткоффа, який також братиме участь у переговорах.

Теги: #делегація_україни #зустріч #сша

