Інтерфакс-Україна
Події
15:19 29.11.2025

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Українська делегація, що прямує до США для обговорення мирних зусиль, має необхідні директиви та їде з "твердою і чіткою" позицією захисту національних інтересів, заявив закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час спілкування із журналістами у суботу на полях щорічного благодійного ярмарку Charity Fair 2025, Сибіга підтвердив, що делегація України зараз прямує до США. Він нагадав, що від Міністерства закордонних справ у складі делегації перший заступник міністра Сергій Кислиця. Також там беруть участь секретар РНБО Рустем Умєров, представники наших збройних сил.

"Делегація має директиви, всі необхідні процедурні заходи були здійснені, тому ми їдемо з твердою і чіткою позицією захисту національних інтересів. Найголовніше – це використати момент, пришвидшити мирні зусилля", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна вдячна США, президенту Дональду Трампу за лідерство у цьому процесі.

"Нам важливо продовження цього треку і залученість США у цей мирний процес.

Повторююся, ми знаходимося в моменті, аби ці мирні зусилля справді отримали іншу динаміку, правильну динаміку для наближення справедливого миру", - заявив глава МЗС.

