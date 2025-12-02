Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Фото: Telegram @V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь української делегації після зустрічей США, і доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою президента США Трампом і європейськими партнерами.

"Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він також подякував начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову за дуже змістовний бриф американських партнерів щодо реальній ситуації на фронті.

"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - зазначив президент.

Він поінформував делегацію про розмови з європейськими лідерами й спецпосланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі.

За словами Зеленського, росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною.

"Доручив продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами. Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", - наголосив глава держави.

Він додав, що Україна зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з партнерами.

"Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей", - додав Зеленський.