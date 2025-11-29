Інтерфакс-Україна
19:11 29.11.2025

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

США демонструють конструктивний підхід і українська делегація має можливість захистити на переговорах українські пріоритети, заявив у вечірньому відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ввечері – за американським часом – українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами", - сказав Зеленський.

 

