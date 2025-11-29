Інтерфакс-Україна
Події
14:28 29.11.2025

Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

1 хв читати
Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

На Київщині унаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району, постраждалі 14 людей, наслідки ворожої атаки зафіксовані в п’яти районах області, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Станом на зараз відомо про 14 постраждалих — їм надано усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає", - написав Калашник у телеграм-каналі.

Зокрема, у Броварах пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлю дитячого садка та торгового центру, 25 автомобілів.

Теги: #київ #область #постраждалі #калашник #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 29.11.2025
Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

15:39 29.11.2025
Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

15:32 29.11.2025
Академія сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" зазнала пошкоджень від російського обстрілу

Академія сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" зазнала пошкоджень від російського обстрілу

15:24 29.11.2025
ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

15:12 29.11.2025
Посол ЄС Матернова обурена новими масованими атаками РФ на українські міста

Посол ЄС Матернова обурена новими масованими атаками РФ на українські міста

14:16 29.11.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

13:55 29.11.2025
В Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження на 18 локаціях, постраждали 35 осіб – голова КМВА

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження на 18 локаціях, постраждали 35 осіб – голова КМВА

10:52 29.11.2025
Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

10:35 29.11.2025
На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

09:57 29.11.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

Кількість постраждалих в Києві зросла до 16, рятувальники врятували 8 осіб – МВС України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

У Києві вже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки, 8 із них перебувають у лікарнях

ОСТАННЄ

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" рф в Чорному морі – джерело

Зеленський провів нараду з Будановим

На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів – Укргідрометцентр

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА