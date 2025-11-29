Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

На Київщині унаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району, постраждалі 14 людей, наслідки ворожої атаки зафіксовані в п’яти районах області, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Станом на зараз відомо про 14 постраждалих — їм надано усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає", - написав Калашник у телеграм-каналі.

Зокрема, у Броварах пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлю дитячого садка та торгового центру, 25 автомобілів.