УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місцях, постраждалих від чергової російської масованої комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ та Київську область.

"У Києві команда загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста надавала допомогу на 4 локаціях. Так, волонтери надали першу допомогу 7 пораненим, ще 7 людей отримали першу психологічну допомогу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери УЧХ спільно з представниками з Державної служби з надзвичайних ситуацій і Київської аварійно-рятувальної служби евакуювали одного постраждалого з пошкодженого житлового комплексу за допомогою автодрабини. Волонтери також допомогли евакуюватись мешканцю пошкодженого житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

У Вишгороді загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області надавав допомогу мешканцям житлового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілу. Спільно з рятувальниками ДСНС волонтери допомогли евакуюватися 47 людям.

На місці працює штаб, у якому збирають інформацію про потреби населення. Встановлено пункт допомоги УЧХ, де мешканцям будинків видають плівку і тарпаулін для тимчасового ремонту осель.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, в результаті ворожої повітряної атаки на столицю станом на 12.00 загинули двоє людей, 37 постраждали (у стаціонарах наразі перебувають 15).

Як повідомила поліція Київської області, внаслідок російської атаки у Вишгороді госпіталізовано жінку, пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки.

Загалом на Київщині пошкоджено 13 багатоповерхівок та 9 приватних житлових будинків, 20 гаражних приміщень, 24 транспортні засоби. 1 жінка загинула, постраждали 8 громадян.