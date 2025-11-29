Інтерфакс-Україна
13:05 29.11.2025

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України.

Відповідний указ №869/2025 оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом документа, головою делегації замість звільненого керівника Офісу президента України Андрія Єрмака був призначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До складу делегації також був включений заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Крім того, президент також підписав розпорядження №135/2025-pп про нові Директиви делегації України для участі в переговорному процесі. Текст директив не було оприлюднено.

Як повідомили в Офісі президента журналістам, у суботу вже була доповідь Умєрова президенту про підготовку до зустрічей з американською стороною.

Наразі делегація вже знаходиться у дорозі.

Теги: #переговори #делегація_україни #зеленський #сша

